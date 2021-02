Marijuana in casa: arrestato spacciatore (FOTO)

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 23enne Giuseppe Amore per spaccio di droga. I militari, appostati sotto casa del giovane, hanno visto arrivare un ragazzo a bordo di uno scooter che, fermatosi davanti all’ingresso, ha prelevato qualcosa dalle mani di Amore e si era immediatamente dileguato per le vie circostanti.

In casa, nascosti in vari nascondigli, sono state trovate 36 dosi di marijuana già incartate, materiale di confezionamento per la vendita della droga, altri 110 grammi di canapa indiana già essiccata e un bilancino di precisione. Amore è stato posto ai domiciliari.