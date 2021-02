I nuovi positivi al coronavirus sono 886: la Sicilia scende dal 1° al 6° posto

Trentaquattro i morti, il tasso di contagio si abbassa al 3,6%. A Palermo 345 nuovi casi Il dettaglio per provincia

Scende il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 886 (ieri 984) su 24.130 test effettuati, con una percentuale di positivi che passa dal 4,4 al 3,6%.

Trentaquattro i morti, 19 in meno le persone ricoverate negli ospedali (-9 in terapia intensiva). Circa 1.300 i dimessi/guariti.

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 345 a Palermo, 186 a Catania, 123 a Messina, 70 a Trapani, 63 a Caltanissetta, 40 ad Agrigento, 33 a Siracusa, 13 a Ragusa, 13 a Enna.

L’Isola scende al sesto posto (ieri era al primo) tra le regioni con il maggior numero di positivi. La Lombardia ne ha 1.738, la Campania 1.539, il Lazio 1.164, l’Emilia Romagna 1.047, la Puglia 1.044.

Prosegue intanto lo screening nelle scuole siciliane, in attesa della riapertura al 50% degli istituti superiori a partire da lunedì prossimo. Sono oltre 120 mila gli studenti che si sono sottoposti al tampone rapido, circa il 15 per cento dell’intera popolazione scolastica regionale.

E va avanti a ritmo sostenuto anche la campagna vaccinale: in Sicilia sono state somministrate oltre 176 mila dosi sulle 206 mila consegnate, pari all’85,2%. Dal 20 febbraio dovrebbe scattare le fase 2, quella cioè che riguarderà 320 mila ultraottantenni.

In tutta Italia sono 13.189 i nuovi casi di coronavirus (ieri 9.660). Le vittime sono 476 (ieri erano state 499). I test effettuati sono 279.307 (35 mila più di ieri), con un tasso di positività del 4,7% (ieri era stato del 3,9%, l’incremento è dello 0,8%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.145 (69 in meno rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite); gli ingressi giornalieri sono 133. I ricoverati con sintomi sono invece 20.071, quindi 246 in meno di ieri.

In totale da inizio epidemia i casi sono 2.583.790, i morti 89.820. Gli attualmente positivi sono 434.722 (-3.043), i guariti e i dimessi 2.059.248 (+15.748), in isolamento domiciliare ci sono 412.506 persone (-2.728).