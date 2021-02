Bombe a mano e kalashnikov a Monte Po’

Catania . Armi da guerra trovate in uno scantinato protetto da una porta in ferro

CATANIA – Un’operazione dei carabinieri di Catania la scorsa notte ha consentito di trovare e sequestrare delle armi da guerra nel quartiere Monte Po’, storicamente controllato dal clan dei Cappello.

I militari hanno trovato in uno scantinato comune (locale protetto da una porta in ferro) di un condominio di via Salvatore Salomone Marino un borsone nero con dentro diverse armi e munizioni: un fucile d’assalto AK 47 kalashnikov cal.7,62, una bomba a mano da guerra M-75, fabbricata nella ex Jugoslavia e utilizzata nella guerra dei Balcani e parecchie cartucce.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio per porre in sicurezza e repertare l’ordigno bellico, in grado, se incautamente maneggiato, di provocare gravissimi danni.