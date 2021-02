Piazza Duomo off limits per Sant’Agata

CATANIA – “In considerazione della necessità di evitare fenomeni di assembramento, in particolare a piazza Duomo”, nel corso dello svolgimento delle celebrazioni eucaristiche in onore di Sant’Agata che si svolgeranno in Cattedrale a porte chiuse, per il 4 e 5 febbraio, con diretta streaming e/o televisiva (Telecolor e Lasiciliaweb offriranno una copertura completa, ndr), il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha “disposto il divieto di stazionamento per le persone in piazza Duomo: giovedì dalle 5 alle 12 e venerdì dalle 5 alle 15”.

La decisione del sindaco, si sottolinea in una nota del Comune, è stata concordata con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Pubblica Sicurezza e si aggiunge alle altre iniziative promosse dai competenti organi dello Stato per evitare l’avvicinamento delle persone nella zona della Cattedrale.