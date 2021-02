Noto: prende a picconate una macchina

NOTO – Un episodio avvenuto lo scorso mese di ottobre, in pieno giorno, ha destato paura e impressione nei cittadini di Noto: un cittadini della comunità dei “caminanti” prese letteralmente a picconate un’autovettura in sosta in via Mandalà.

L’uomo fu ripreso da alcuni passanti e il relativo video fece il giro del web. Grazie a una attenta ricostruzione dei fatti, i carabinieri sono riusciti a riconoscere il soggetto e a denunciarlo.

Sembra che il folle gesto sia scaturito da un dissidio con un parente, proprietario della vettura. Il giovane sarà a breve processato per danneggiamento aggravato.