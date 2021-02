Fermi tutti: il Covid in Sicilia risale

Dopo alcuni giorni con un costante abbassamento dei numeri, il dato dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia propone una risalita non indifferente: nelle ultime 24 ore sono infatti 984 (ieri 766) su 22.255 test, con un tasso di positività che risale al 4,4%. Tanto che la regione torna a essere prima in Italia per contagi giornalieri.

I morti sono 37, mentre negli ospedali sono ricoverate 11 persone in meno; poco più di 1.500 i dimessi/guariti.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 391 a Palermo, 165 a Catania, 145 a Trapani, 126 a Messina, 55 ad Agrigento, 52 a Siracusa, 34 a Caltanissetta, 9 a Enna, 7 a Ragusa.

In Italia tutte le regioni restano sotto la soglia dei mille nuovi positivi. Dopo la Sicilia ci sono Campania (919) e Lombardia (912).

In totale nel Paese sono 9.660 i nuovi casi di coronavirus, con 499 vittime. Ieri i contagi erano stati 7.925, i morti 329. Sono 244.429 i test (tamponi molecolari e antigenici), con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi pari al 3,9%, in calo di 1,7 punti percentuali rispetto a ieri.

I casi da inizio epidemia sono in totale 2.552.713, i morti 89.344. Gli attualmente positivi sono 437.765 (-9.824), i dimessi e guariti 2.043.499 (+18.976), in isolamento domiciliare ci sono 415.234 persone (-9.843).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.214, quindi 38 in meno rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 158. I ricoverati con sintomi sono invece 20.317, quindi 57 in più di ieri.