Al Bellini un’orchestra per Sant’Agata

GUARDA IL CONCERTO DALLE 21 Porte chiuse nel teatro catanese, ma telecamere accese per le riprese di Telecolor e lo streaming sul nostro sito

CATANIA – La devozione di Catania alla Santa patrona non si arrende alla pandemia. Alle 21 su Telecolor andrà in onda un evento televisivo straordinario: il concerto per Sant’Agata dal teatro Massimo Bellini di Catania.

In prima assoluta l’Orchestra del Bellini eseguirà composizioni appositamente commissionate ad autori di chiara fama, proposte da sole oppure accanto a classici o rarità in tema.

L’esibizione avverrà a porte chiuse, senza spettatori, e il teatro provvederà alla videoregistrazione nel rispetto della normativa vigente. L’evento aprirà la maratona “Devoti tutti” che Telecolor dedicherà alle manifestazioni agatine.