Catania, sorpreso a rubare in pizzeria

Tenta il colpo da Bacco in viale Vittorio Veneto: in manette 41enne

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 41enne Alessandro Nicosia per tentato furto aggravato. I militari percorrendo viale Vittorio Veneto si sono accorti della sua presenza all’interno della pizzeria “Bacco”.

Nicosia, dopo averne forzato la saracinesca, si era introdotto nel locale per rubare prodotti alimentari. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata restituita al proprietario, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari. Al 41enne è stata contestata anche la sanzione per aver violato il coprifuoco.