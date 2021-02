Alberi in fiamme, rottweiler muore bruciato

ACI CASTELLO (CATANIA) – I Vigili del fuoco del distaccamento di Acireale sono intervenuti questa mattina in via Vampolieri 15, in territorio di Aci Castello, per un incendio di alberi che ha interessato anche il terreno circostante.



Nel rogo ha perso la vita il cane del proprietario del terreno, un rottweiler di 8 anni che è rimasto legato alla catena, nonostante i disperati tentativi di liberarlo.

Alle operazioni di spegnimento ha contribuito anche il personale inviato dal Comando provinciale di Catania. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio.