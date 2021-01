Sicilia: +716 contagi, Catania cala a 109

Coronavirus: la percentuale rispetto ai test si abbassa al 3,1%, ma ci sono altri 35 morti Il dettaglio per provincia

I numeri si abbassano ancora. In Sicilia sono 716 i nuovi positivi al Covid, 130 meno di ieri. Considerando i 22.850 test effettuati, la percentuale di contagio scende ulteriormente dal 3,3 al 3,1%.

Si mantiene costante il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore sono 35. Negli ospedali sono ricoverate 24 persone in meno, nel saldo tra ingressi e uscite (-4 in terapia intensiva), 1.260 i dimessi/guariti.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 260 a Palermo, 142 a Messina, 109 a Catania, 52 a Trapani, 49 a Siracusa, 46 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento, 14 a Ragusa, 12 a Enna.

In tutta Italia sono 11.252 i nuovi casi, con 237 vittime. I test sono 213.364, con un tasso di positività del 5,27% (+0,9% rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 453.968 (9.384 in meno di ieri).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.215, tre in meno rispetto a ieri, nonostante i 97 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono invece 20.096, due in meno di ieri. Il numero totale delle persone dimesse o guarite è di 2.010.54, quello dei deceduti è 88.516.