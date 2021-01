Droga nel forno a legna e serra nell’armadio

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato un acese di 31 anni per detenzione e coltivazione finalizzata allo spaccio di droga.

I militari hanno fatto irruzione nella sua villetta di via Cordovado – nella frazione di Santa Maria La Stella – per perquisire l’immobile. Nel piano semi interrato utilizzato dal 31enne, sono stati trovati più di 80 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi, nascosti in diversi posti e in particolare all’interno del forno a pietra, di una ciotola in ferro e di un mobile in legno, dov’erano nascosti anche 100 euro in contanti e due bilance di precisione.

In un ripostiglio, protetto da un portoncino in ferro, i carabinieri hanno trovato un armadio guardaroba con struttura pieghevole trasformato ad arte in una mini serra per la coltivazione di canapa indiana dotata di lampada, ventilatore e pareti termo riflettenti. Al suo interno erano state invasate quattro piantine di canapa indiana.