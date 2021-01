Chiuso centro scommesse a Picanello

Catania . Mancato rispetto del divieto di gioco: stop dell’attività per 5 giorni e multa a un cliente

CATANIA – I carabinieri di Catania, nell’ambito dei servizi effettuati per garantire il rispetto delle norme sul contenimento epidemico, hanno proceduto al controllo di un centro scommesse in via Villa Glori a Picanello.

Il centro scommesse, viste le limitazioni imposte dalle norme, non poteva ovviamente esercitare il gioco delle scommesse. Nei confronti del titolare, pertanto, è stata disposta la chiusura dell’attività per cinque giorni, inoltre è stato multato anche un cliente che, al momento del controllo, stava ritirando la ricevuta di una scommessa appena giocata.