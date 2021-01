Messina accetta l’arancione

MESSINA – “Messina si allineerà al resto dell’Isola e da lunedì sarà in zona arancione e non sarà quindi fatta un’altra ordinanza più restrittiva”. Lo precisano il sindaco Cateno De Luca e l’assessore delegato all’emergenza Covid Dafne Musolino.

“La decisione è stata presa – spiegano – sia per la diminuzione dei contagi, sia per venire incontro a commercianti e aziende. Questi ultimi hanno preso atto e si sono conformati alla restrizioni con i loro comportamenti nel periodo precedente e hanno consentito un miglioramento della situazione. Non era nostra intenzione esasperare gli animi e aggravare una situazione già difficile dal punto di vista economico. Abbiamo inoltre fatto il punto con il commissario Covid dell’Asp che ci ha detto che le misure attivate hanno avuto ottima efficacia”.