CATANIA – Venti genitori sono stati denunciati a Catania dalla Polizia di Stato per non aver mandato a scuola i loro 14 figli di età compresa tra i 7 ed i 16 anni. I provvedimenti sono stati adottati al termine di controlli effettuati dagli agenti del commissariato Librino in collaborazione con i Dirigenti delle scuole. Sono stati informati anche la Procura presso il Tribunale per i minorenni e il Tribunale per i minorenni.