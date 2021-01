LICODIA EUBEA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un 16enne e un 17enne di Mazzarrone, ritenuti due pusher. A Licodia Eubea hanno imposto l’alt al ciclomotore con a bordo i due minorenni. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 6 dosi di marijuana, 14 di hashish, nonché di 270 euro in banconote di medio e piccolo taglio. Sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.