Catania, ereditieri e giocatori d’azzardo tra i furbetti del reddito di cittadinanza

Denunciate 78 persone, danno erariale di oltre un milione di euro: c’è chi si è licenziato per ricevere il sussidio VIDEO

CATANIA – La Guardia di finanza ha denunciato 78 persone che avrebbero percepito, senza averne titolo, il Reddito di cittadinanza, per un danno alle casse dello Stato da 1,2 milioni di euro.

Tra loro un giocatore amante delle scommesse online illegali che ha vinto oltre mezzo milione di euro, il destinatario di un’eredità da 400 mila euro, il proprietario di quattro appartamenti, un magazzino e di un’autorimessa, pregiudicati per reati mafiosi e lavoratori in nero. Tra quest’ultimi anche persone che si sono licenziate per potere percepire illecitamente il sussidio.

Le truffe sono state scoperte da accertamenti avviati da militari della compagnia della Guardia di finanza di Catania in stretta collaborazione con l’Inps.

Ai 78 “furbetti” del reddito di cittadinanza, indagati anche per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, è stata sospesa l’erogazione del beneficio. Seguirà l’iter per il recupero delle somme illecitamente percepite. La loro posizione è al vaglio della Procura distrettuale etnea.