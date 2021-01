Alcol e carte: 18 nel garage

Retata dei carabinieri di Palermo in una bisca improvvisata e multe per 7.000 euro

PALERMO – Ieri sera i carabinieri di Palermo hanno ispezionato un garage di proprietà di un ventinovenne, nei pressi di via d’Ossuna, trovandovi all’interno 18 persone che, in barba alle recenti misure per il contenimento del contagio, erano intente a giocare a carte e consumare alcolici.

I militari, insospettiti dalla saracinesca abbassata per eludere il controllo, si sono così imbattuti in un luogo di ritrovo improvvisato, nonostante la zona rossa.

Le violazioni riscontrate a carico di tutti i presenti, fra le quali il mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di indossare le mascherine, hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di oltre 7.000 euro.