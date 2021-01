L’anziano era in una zona impervia del Ragusano in stato confusionale

MODICA – Un uomo di 90 anni, G. S., scomparso ieri mattina dalla sua casa di Modica, dove vive insieme con la sorella, è stato trovato nel primo pomeriggio a Ispica.

Originario di Tarvisio, in provincia di Udine, era in stato confusionale in una zona impervia. Nelle ricerche sono stati impegnati gli uomini delle forze dell’ordine, la protezione civile di Modica e Ragusa e numerosi volontari.