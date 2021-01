“Screening per gli alunni over 14”

La Regione siciliana prepara il ritorno in classe per le superiori: “Speriamo di partire l’1 febbraio”

“C’è l’impegno dell’assessorato alla Salute ad assicurare lo screening degli alunni dai 14 anni in su, dei docenti e di tutto il personale scolastico, nei drive-in allestiti in tutta l’Isola e a continuare il monitoraggio negli istituti, con le apposite Usca scolastiche, dopo la ripresa”. La Regione siciliana ha ribadito il proposito durante una riunione a Palazzo d’Orleans della task-force presieduta da Adelfio Elio Cardinale, presente l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla.

“Lavoriamo affinché ci possa essere una ripresa delle lezioni in presenza, sia nelle seconde e terze medie, sia negli istituti superiori (al 50 per cento). L’auspicio è quello di tornare in aula il primo febbraio o comunque al cessare della zona rossa in Sicilia”, è stato detto nel corso dell’incontro.

La Task-force ha ribadito la raccomandazione di utilizzare le mascherine Ffp2 per i docenti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado e per gli insegnanti dell’infanzia e della primaria. “Confermato anche – aggiunge l’assessore Lagalla – il potenziamento dei trasporti urbani ed extraurbani in coincidenza con la riapertura degli istituti superiori, secondo i piani provinciali elaborati e coordinati dalle prefetture”.