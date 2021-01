Sala giochi aperta, scattano le multe

Catania . Nel locale in via Plaia il gestore e 8 clienti trovati a guardare una partita di calcio in tv

CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia di Catania è intervenuta in via Plaia in seguito a una segnalazione arrivata al 112 su una presunta attività di spaccio in una sala giochi.

Gli agenti hanno trovato la sala giochi aperta, dentro erano presenti otto persone, compreso il gestore, intenti a guardare una partita di calcio in tv, ma dell’attività di spaccio non c’era alcuna traccia. Trovate anche tre slot machines spente e in disuso da tempo.

Il proprietario della sala giochi e gli altri soggetti presenti sono stati tutti sanzionati per le violazioni delle norme previste per il contenimento della diffusione del Covid-19. La sala giochi è stata chiusa per 5 giorni.