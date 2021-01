Controlli anti Covid della guardia di finanza in 58 esercizi commerciali

CATANIA – Ventitré persone sono state multate dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania durante controlli sul rispetto delle norme anti Covid che ha visto impegnati 127 militari, con 57 pattuglie.

Controllati 58 esercizi commerciali e sanzionato per assembramento il titolare di un’attività. I militari a bordo di motovedette hanno sanzionato tre persone dedite alla pesca, ma non per esigenze lavorative.