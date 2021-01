Conte annuncia le dimissioni

ROMA – Il premier Giuseppe Conte ha annunciato le dimissioni. E’ convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei ministri nel corso del quale – si legge in una nota di Palazzo Chigi – il presidente del Consiglio comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni.

A seguire Conte andrà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strada, indicata dalle stesse forze di maggioranza, è quella di far partire le consultazioni e lavorare quindi per un Conte ter: sia Pd che M5s hanno già detto come Conte sia l’unico punto di equilibrio possibile. Toccherà a Mattarella decidere se ridargli l’incarico. Si tratterebbe quindi di dimissioni lampo.