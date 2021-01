Condannato per spaccio di droga (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 56enne Luciano Guzzardi in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Gela. Già condannato per spaccio di droga, reato commesso a Gela e Catania tra il 2014 e il 2015, dovrà scontare una pena residua equivalente a 4 anni e 8 mesi di reclusione. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Siracusa.