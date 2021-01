Vento e mare in tempesta, isolate le Eolie

Annunciata dagli esperti meteo, un’ondata di maltempo si sta abbattendo sul Basso Tirreno con pioggia e vento che stanno sferzando le isole Eolie. Stromboli, Ginostra, Alicudi, Filicudi e Panarea sono senza collegamenti marittimi da ieri pomeriggio a causa di un’intensa perturbazione con il vento che soffia forte da ovest-sud-ovest e che blocca nei porti aliscafi e traghetti.

Soltanto da e per Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina nella mattinata avevano viaggiato aliscafi e traghetti. E anche domani le previsioni meteo marine non fanno ben sperare. Disagi anche ad Ustica per il mare in tempesta ed il forte vento.