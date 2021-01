CATANIA – I carabinieri hanno arrestato Antonino Tirri, 69 anni, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Siracusa. L’uomo, già condannato per furto aggravato, reato commesso a Siracusa nel 2017, dovrà espiare la pena di un anno, un mese e nove giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito, Tirri è stato posto in regime di detenzione domiciliare.