Glovo, rider palermitano da record

Primato mondiale per il 38enne Francesco Ruffino: effettuate più di 25.000 consegne a domicilio in tre anni

PALERMO – Un rider palermitano, Francesco Ruffino, 38 anni, che lavora per la multinazionale Glovo, ha il record mondiale delle consegne a domicilio, secondo il report fornito dall’azienda.

“E’ la prova che questo lavoro, soprattutto in una città come Palermo, non si può classificare come lavoretto ma per molti rappresenta la prima e unica attività”, dice nel commentare la notizia (riportata da Repubblica-Palermo) Andrea Gattuso, segretario locale dei Nidil Cgil.

Il rider, che secondo il report aziendale risulta aver effettuato 25.255 ordini in tre anni, lavora dal 2017 a tempo pieno con Glovo e questa è la sua unica forma di sostentamento. “Per questo riteniamo che un tipo di lavoro del genere debba essere regolato”, conclude Gattuso.