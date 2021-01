CATANIA – Un 43enne arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e sette chilogrammi di marijuana sequestrati. E’ il bilancio di un’operazione della guardia di finanza del comando provinciale di Catania.

L’uomo era stato bloccato da militari delle Fiamme gialle per un controllo in un’area di servizio a Acireale mentre era alla guida di un fuoristrada. La droga, marijuana del tipo “skunk” contenuta in cinque pacchetti, era nascosta nel vano posteriore del Suv.