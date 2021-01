Catania, fioccano decine di multe

Dall’ambulante abusivo alle persone senza mascherina al mercato: super lavoro per la polizia municipale

CATANIA – Durante controlli nella zona di via Giacomo Leopardi la polizia municipale ha fatto 34 multe per divieti di sosta sui passaggi pedonali, sulle aree di intersezione e sulle strisce spartitraffico.

Sono poi scattate sanzioni per 3.579 ai danni di un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli sprovvisto di autorizzazioni. Tutta la merce è stata devoluta in beneficenza. Stessa sorte è toccata a un ambulante in piazza Bonadies.

Nel mercato rionale di piazza Eroi d’Ungheria sono state multate tre persone sprovviste di mascherina e un commerciante che, provenendo da altro Comune, non aveva rispettato il divieto di spostamento tra i diversi territori comunali. A ciascuno dei trasgressori una multa di 400 euro.