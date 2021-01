Modificava armi in casa: arrestato

CATANIA – I carabinieri di Catania, con l’ausilio del cane pastore tedesco Athos dell’unità cinofila specializzata nella ricerca di armi, hanno arrestato un 64enne per detenzione di armi clandestine.

Nella sua abitazione, nello storico rione San Cristoforo, i militari hanno trovato: una pistola semiautomatica ‘scacciacani’ priva di matricola e modificata in una calibro 6,35, atta a offendere; una carabina ad aria compressa cal. 4.5; 8 pistole giocattolo fedeli riproduzioni di armi vere; 15 proiettili cal. 6,35; 449 cartucce a salve cal. 8 e 41 colpi a salve per pistola a tamburo cal. 38 mm. Le armi sequestrate saranno oggetto di perizia, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.