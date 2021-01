SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) – Coltivavano marijuana in mansarda, con un sistema di illuminazione e ventilazione che, insieme a un temporizzatore, permetteva di simulare l’alternanza del giorno e della notte. Le 10 piante sono state scoperte dai carabinieri nel sottotetto di un’abitazione di Santa Croce Camerina. Due ragusani, di 19 e 21 anni, sono stati arrestati. Nella casa c’erano anche un libro mastro dei clienti, il progetto dell’impianto di coltivazione, fertilizzanti e prodotti per l’agricoltura, qualche migliaio di euro, 45 grammi di marijuana pronta per la vendita e il materiale per il confezionamento. I due giovani sono ai domiciliari.