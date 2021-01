Bronte: fiamme da bombola, anziano ferito

BRONTE – Un anziano è rimasto ferito a Bronte (Catania) per un incendio nella sua abitazione causato dalla fuga di gas di una bombola di gpl. Il ferito è stato affidato al 118. Casa sua è al terzo piano di una palazzina di via Carneade, che in via precauzionale è stata evacuata dai carabinieri.

Sul posto si stanno portando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, un’autobotte e un’autoscala di rincalzo del Comando provinciale di Catania e una squadra dei vigili del fuoco di Maletto.