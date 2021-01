Sgomberato l’edificio accanto, chiuso un tratto di via Volturno FOTO

CATANIA – Crolla una palazzina disabitata a Catania. I pompieri stamattina sono intervenuti in via Volturno, dove è venuta giù parzialmente una vecchia costruzione in muratura.

Viste le condizioni di avanzato degrado la strada è stata chiusa al traffico dal civico 4 al civico 14.