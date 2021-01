Mezzo milione con gratta e vinci da 20 €

Il tagliando è stato comprato in una tabaccheria di Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Con l’acquisto di un gratta e vinci da 20 euro a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, un giocatore ha vinto 500 mila euro.

Il gratta e vinci baciato dalla fortuna, che fa parte della serie ‘100X”, è stato acquistato nella tabaccheria Chillemi in via Operai. “Siamo contenti di questa vincita – dicono i titolari -. Non conosciamo chi ha vinto, forse una persona di passaggio, ma ha nelle sue mani mezzo milione di euro e la prospettiva di una vita economicamente serena e tranquilla”.