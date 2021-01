Nel cellulare del pusher la lista dei clienti

Gravina . Sorpreso sotto casa a spacciare marijuana, in manette un 48enne

GRAVINA DI CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 48enne Francesco Santapaola per spaccio e detenzione di droga.

I militari lo hanno bloccato mentre cedeva sotto casa sua una dose di marijuana a un cliente. Perquisito, è stato trovato in possesso di un’altra dose di marijuana e di 90 euro in contanti.

In casa del pusher, i carabinieri hanno trovato altri 20 grammi di marijuana e un bilancino di precisione nascosti in camera da letto, oltre a una lista di clienti, annotata sul memo dello smartphone sotto il titolo di “basiado”, riconducibile al termine “baseado” che tradotto in portoghese significa “spinello”.