ROMA – Rallentamenti e code sull’A1 in direzione Roma per la protesta di ristoratori e commercianti campani che procedevano a passo d’uomo. Sono circa 30 i mezzi ‘lumaca’ che sono arrivati alle porte di Roma e sarebbero ora fermi in un’area di servizio all’altezza di Pontecorvo per i controlli sulle autocertificazioni.

Al momento, infatti, non sono consentiti gli spostamenti da una regione all’altra salvo per motivi di salute, lavoro o necessità.