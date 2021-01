Il prefetto di Catania va in pensione

CATANIA – Va in pensione il prefetto di Catania. Claudio Sammartino, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, è stato ricevuto a Palermo dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a Palazzo Orleans.

Il governatore ha espresso “la più sincera gratitudine per la passione e l’impegno profuso” da Sammartino durante la sua attività in Sicilia, dapprima come commissario dello Stato per la Regione e successivamente alla guida della prefettura etnea.

“Ho potuto apprezzare, in particolare – ha sottolineato il presidente – la competenza e il profilo istituzionale che hanno caratterizzato il suo ruolo e la disponibilità al confronto e al dialogo con il governo della Regione, spesso in un contesto assai difficile”.