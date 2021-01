Catania, luce gratis per tutta la palazzina

Quattro appartamenti in via Palermo allacciati abusivamente alla rete: scattano le denunce

CATANIA – Nei giorni scorsi, agenti del Commissariato Librino sono entrati in azione in via Palermo, dove hanno eseguito una serie di controlli. Hanno partecipato alle operazioni le squadre dei Cinofili dell’Upgsp, che hanno supportato l’intervento con i cani antidroga.

Nel corso dei controlli è emerso che un’intera palazzina, composta da quattro appartamenti, era illegalmente allacciata alla rete elettrica, in maniera del tutto inusuale: in questo caso, infatti, non si è verificato il “consueto” furto d’energia ottenuto bypassando il contatore, i contatori elettrici infatti mancavano del tutto.

Tutti i responsabili, la 44enne A.F., la 24enne C.M.M., la 75enne G.C.R. e il 47enne C.R., sono stati denunciati. Ma non è tutto. I poliziotti hanno approfondito le indagini, venendo a capo di altri reati, per lo più finalizzati all’indebita percezione di sussidi pubblici e per i quali sono in corso approfondimenti.

Inoltre, sono state eseguite 2 perquisizioni domiciliari ed è stato segnalato alla prefettura un tossicodipendente al quale è stata sequestrata la droga.