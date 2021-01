Maltrattamenti in famiglia, eseguito ordine di carcerazione per 46enne albanese (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 46enne albanese Altin Xhafa, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze.

Il 46enne, già condannato dai giudici per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza privata, reati commessi in provincia di Firenze tra il 2008 e il 2009, dovrà espiare la pena residua di un anno, 4 mesi e 5 giorni di reclusione. Xhafa è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.