Catania: il venditore ci ricasca

Violate per l’ennesima volta le norme anti Covid in un locale di piazza Carlo Alberto: multe anche per i clienti

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta dopo aver notato la presenza di diverse persone all’interno di un noto esercizio commerciale che vende cibo e bevande in piazza Carlo Alberto. Il locale era già stato chiuso, per l’ennesima volta, il 31 dicembre scorso per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria.

Anche questa volta gli agenti dopo aver sanzionato amministrativamente sia il titolare che i quattro clienti per la violazione delle norme anti Covid, in particolare per il mancato uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, hanno richiesto l’intervento della polizia locale che ha applicato la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

In una delle zone più frequentate dalla movida, piazza Currò, dove molti locali somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, complice anche la temperatura mite diversi giovani stavano consumando l’aperitivo.

All’arrivo delle volanti la maggior parte si è allontanata e i rimanenti distanziati. La presenza dei poliziotti ha quindi sortito l’effetto voluto ristabilendo l’ordine e la sicurezza pubblica, per cui, non essendoci i presupposti, non sono scattate sanzioni amministrative.