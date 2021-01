Sicilia, la curva dei contagi non scende

Covid: 31 morti e 1.842 nuovi contagi, resta alto il tasso di positività (17,6%). Più di mille i guariti. A Catania i numeri più alti: il dettaglio per provincia

Non accenna a scendere in Sicilia il numero dei casi giornalieri di Covid: nelle ultime 24 ore sono 1.839 (ieri 1.842). Pressoché uguale anche il numero di tamponi effettuati, 10.427 (ieri 10.587), col tasso di positività che resta stabile ma alto, 17,6%.

Le vittime del virus sono 31. Dieci in più le persone ricoverate in ospedale (+5 in terapia intensiva), i dimessi guariti sono 1.082.

Questa la suddivisioni dei casi nelle province: Catania 438, Palermo 317, Messina 283, Trapani 254, Siracusa 197, Agrigento 157, Caltanissetta 92, Enna 60, Ragusa 41.

In Italia sono 19.978 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, i deceduti sono 483. I guariti o dimessi sono 17.040. I tamponi effettuati ieri sono stati 172.119, il tasso di positività rispetto ai nuovi casi è sceso all’11,6% (-0,9%) rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 6 unità con 183 nuovi ingressi giornalieri, mentre i ricoverati con sintomi sono scesi di 53. Gli attualmente positivi in Italia sono 572.842, i guariti o dimessi 1.606.630 e le vittime 78.394.