Padre e figlio positivi se ne vanno in giro

CASTEL DI IUDICA (CATANIA) – I carabinieri di Castel di Iudica hanno denunciato padre e figlio, rispettivamente di 40 e 17 anni, poiché ritenuti responsabili di violazione della quarantena.

I due infatti, pur essendo positivi, sono usciti in macchina. I militari hanno verificato se l’uomo fosse in casa: non trovandolo lo hanno aspettato, vedendolo tornare.

Altro eclatante nel giorno dell’Epifania a Lentini, dove i carabinieri hanno sorpreso un trentenne che, benché positivo al Covid e per questo obbligato a rimanere in isolamento, stava tranquillamente passeggiando in strada. E’ stato denunciato.