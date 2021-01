Catania, rischiata esplosione in centro

CATANIA – La scorsa notte la polizia di Catania ha arrestato il 42enne M. R., responsabile dell’incendio appiccato all’interno di un furgone adibito alla vendita di panini parcheggiato in piazza dei Martiri.

Il rogo è divampato nella parte anteriore del mezzo, sulla quale stava armeggiando l’uomo quando sono arrivati gli agenti. Vedendoli ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato.

Aveva con sé tre bottiglie di birra rubate dal furgone e un accendino usato per appiccare le fiamme. Lui stesso ha rivelato di aver aperto alcune bombole di gas. Gli stessi poliziotti in attesa dei vigili del fuoco si sono prodigati per spegnere l’incendio utilizzando gli estintori in dotazione alle auto di servizio.

Poco dopo i pompieri hanno spento le fiamme, confermando di aver trovato due bombole con la valvola di sicurezza aperta.