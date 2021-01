Catanese beccato con l’autoradio nel sacco

CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia di Catania ha arrestato il 32enne D. B. S. per il tentato furto un’auto. Gli agenti sono accorsi in via Cardinale Nava dove era stato segnalato un giovane con giubbotto verde intento ad armeggiare su una monovolume di colore grigio.

L’uomo descritto veniva colto in flagrante e trovato in possesso di un cacciavite. Nella borsa a tracolla c’erano un’autoradio e un cellulare, che lui stesso ha ammesso di aver rubato circa un’ora prima da un’auto parcheggiata in via Carrubella dopo averla forzata. Dopo le denunce da parte delle vittime è stato arrestato e su disposizione del pm di turno immediatamente liberato.