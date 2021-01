Blitz dell’ex Forza nuova in piazza Verga: “No ai vaccini e alla tirannia sanitaria”

CATANIA – “Vaccini, scuole chiuse, zone rosse, non ne possiamo più”. Questo lo striscione appeso in piazza Giovanni Verga questa notte nel blitz compiuto dai militanti di Italia Libera (ex Forza nuova) per protestare “contro la tirannia sanitaria, mediatica e poliziesca attualmente in corso”.

“Una campagna vaccinale vergognosa, vero terrore mediatico, scuole ancora chiuse, città e regioni ancora in zona rossa o arancione”, dice Italia libera. “Tutti in mascherina, distanziati, privati di sport, stadi, cultura, cinema, teatri, passioni e aggregazione: un’oppressione di massa senza precedenti”.