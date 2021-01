Somministrate 44 mila dosi di vaccini Covid

PALERMO – Continua a crescere il numero dei vaccinati in Sicilia. Dall’avvio della campagna vaccinale anticovid, nell’Isola sono state somministrate complessivamente 44.211 dosi di farmaco su altrettanti cittadini rientranti nel target attuale previsto dal Piano nazionale.

Solo ieri i vaccinati in Sicilia sono stati 8.559. Oggi, con molta probabilità, sarà completata la somministrazione del primo approvvigionamento pari a 46.510 dosi di vaccino. In totale in vaccini consegnati in Sicilia sono 78.685 e ne sono già stati somministrati il 56,2%.

L’Ugl intanto lancia un appello affinché tra i soggetti considerati fragili nella campagna di vaccinazione anti Covid-19 vengano inserite anche le persone disabili.

“Nella nostra provincia – scrive il segretario Cataldo – ci sono migliaia di disabili ospitati o curati nelle strutture dedicate, oppure assistiti in casa dai familiari in quanto gravi o gravissimi, che vanno protetti da questo infido virus. Si tratta di un mondo particolarmente complesso che, a nostro avviso, non può essere relegato ad una posizione non prioritaria”.

“Abbiamo apprezzato la nota dei sindaci siciliani, che nei giorni scorsi ha sollevato il problema, auspicando quindi un pronto intervento da parte delle istituzioni regionali affinché si trovi nell’immediato uno spazio riservato al pari di quello previsto per le case di cura, le case di riposo e le Rsa”.