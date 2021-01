Razza firma: vaccini per tutti i medici

MESSINA – Vaccini per tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli ordini professionali senza attendere il proprio ospedale o la propria azienda: è stato firmato stamane l’accordo con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, in queste settimane destinatario di pressing da parte delle categorie interessate.

“E’ un risultato molto importante – commenta il presidente dell’Omceo messinese Giacomo Caudo – perché coinvolge tutta la componente medica in modo autonomo e indipendente dalle posizioni lavorative del singolo, che erano eventualmente già previste dal luogo di lavoro di ciascuno e in particolare riguarda pediatri di libera scelta, professionisti autonomi, in pensione o medici non collocati all’interno di nosocomi, cliniche per cui era già stata predisposta una copertura nel piano vaccinale”.

Solo all’Ordine di Messina sono complessivamente ben 6.684 gli iscritti (6.049 medici e 634 dentisti). È stata inoltre prevista la copertura vaccinale per i collaboratori di studio dei liberi professionisti.