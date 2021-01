Ryanair sospende per gennaio i voli in partenza dal Pio La Torre causa pandemia

COMISO (RAGUSA) – Ryanair sospende i voli in partenza da Comiso. A causa della pandemia la compagnia irlandese low cost, ha deciso di non volare dal “Pio La Torre” per tutto gennaio. la compagnia ha effettuato l’ultimo volo per Pisa il 3 gennaio: riprenderà l’1 febbraio.

Oggi è stato effettuato l’ultimo volo in partenza per l’aeroporto di Charleroi, in Belgio e la riprese delle attività è stata programmata per l’1 febbraio. Il 10 gennaio si effettuerà l’ultimo volo per Milano Malpensa. Si riprenderà il 5 febbraio. Nell’aeroporto di Comiso, nel 2020, si sono registrati poco più di 91.000 passeggeri, con una riduzione del 73% rispetto all’anno precedente.