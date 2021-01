Salta la festa di Sant’Agata 2021

Per il 2021 non ci sarà la festa di Sant’Agata. Le celebrazioni in onore della Santa Patrona di Catania saranno limitate solo ai momenti religiosi che si svolgeranno in sicurezza e in modo limitato a causa dell’emergenza Covid. Non ci saranno, dunque, le consuete processioni del fercolo il 4 e 5 febbraio, i fuochi della sera del 3, la processione dell’offerta della cera del 3 mattina.

“I membri promotori del Comitato per la Festa di Sant’Agata, vista l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia e alla luce delle attuali disposizioni delle competenti autorità e di quelle che a breve si prevedono, comunicano che la Festa della Santa Patrona quest’anno non potrà svolgersi con le modalità consuete – si legge in una nota firmata dal sindaco Salvo Pogliese e dall’arcivescovo Salvatore Cristina – Saranno assicurati esclusivamente alcuni momenti religiosi, il cui calendario verrà presto comunicato”.

​”L’Arcivescovo e il Sindaco confidano sin da adesso nella collaborazione della cittadinanza ed in particolare dei devoti di Sant’Agata. Il nostro senso civico e la venerazione verso la Santa Patrona si manifesteranno nel comportarci da cittadini responsabili e da devoti esemplari” conclude la nota.