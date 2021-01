MESSINA – La polizia municipale ha sequestrato un impianto di macellazione clandestina. Prima della macellazione illecita gli animali venivano uccisi in modo crudele, mentre gli scarti e le interiora venivano smaltiti per incenerimento. Il responsabile dell’impianto è stato denunciato per lo smaltimento illecito di rifiuti, macellazione clandestina e maltrattamento di animali. Sequestrati maiali e ovini trovati privi della registrazione veterinaria.