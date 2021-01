In aumento positivi al Covid, Castel di Iudica e Ramacca chiedono di diventare zona rossa

Nei due paesi rispettivamente 59 e 157 casi. Il sindaco Strano: “Come si fa a non capire che non è tempo di giocare a carte al bar?” VIDEO

Il sindaco di Castel di Iudica, Ruggero Strano, in seguito all’incremento dei contagiati Covid (59) nel territorio ha chiesto al presidente della Regione, Nello Musumeci, l’inserimento del comune in zona rossa per almeno dieci giorni.

Nel contempo ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole fino al giorno 16 gennaio. “Le lezioni si svolgeranno in Dad fino a quando la popolazione scolastica non avrà effettuato i test rapidi – he detto il sindaco -. Chiuso anche il mercato settimanale e inibita la vendita degli ambulanti provenienti dagli altri comuni”.

“E’ una scelta dolorosa, ma ho delle responsabilità e devo tutelare la salute dei cittadini. Molti, a dire il vero, sono indisciplinati. Ma come si fa a non capire che non è il momento di giocare a carte al bar?”, ha concluso Strano.

Anche Ramacca, come si legge sul sito del Comune, visto l’aumento dei contagi (157, dei quali 7 ospedalizzati), ha fatto richiesta alla Regione di istituire la zona rossa. L’amministrazione invita i cittadini a sottoporsi al tampone: “L’11 e il 12 gennaio verrà effettuata una campagna di screening da personale medico e infermieristico dall’Asp di Catania nell’area all’aperto dell’isola ecologica in via Catania in modalità drive-in – si legge sul sito -. Chiunque intenda sottoporsi al test, dovrà prenotarsi telefonando ai seguenti numeri telefonici tel.095654381/tel 0957930201 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, entro il 9 gennaio”.